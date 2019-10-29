المكفوفون بكربلاء ينضمون لساحات التظاهرات | تقرير

2019/10/29 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خرج مكفوفو محافظة كربلاء الى ساحة التظاهر لمؤازرة اخوانهم الذين هبوا للمطالبة بالخدمات التي يفتقدونها، مطالبين بتفعيل القوانين التي ترفع من شأنهم والتي بقيت حبر على ورق منذ زمن طويل.

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