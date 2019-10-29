مطار النجف يكشف رقماً مهولاً عن اعداد المسافرين خلال الاربعين

2019/10/29 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أعلن مدير مطار بغداد الدولي، علي محمد تقي، ان المطار أستقبل نصف مليون مسافر وتحديداً {542703} مسافراً خلال الأربعين يوماً الماضية، بين قادمين ومغادرين.

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