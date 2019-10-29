ليفربول يصدر بياناً رسمياً بشأن حالة محمد صلاح وماتيب

2019/10/29 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} نشر نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء، من خلال موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت مزيداً من التفاصيل حول حالة المهاجم المصري محمد صلاح.

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