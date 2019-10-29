2019/10/29 | 17:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حلاقة مجانية، ورسم للوحات عن التظاهر، ونسوة يفترشن الأرض يشجعن أبنائهن على المطالبة بحقوقهم المشروعة، ومواكب خدمة مجانية، والكل يقدم لوحة عن التظاهر السلمي في الديوانية.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حلاقة مجانية ورسم للوحات عن التظاهر في الديوانية | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حلاقة مجانية ورسم للوحات عن التظاهر في الديوانية | تقرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).