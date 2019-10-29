البرلمان: تستانف الجلسة غدا الساعة الواحدة ظهرا

2019/10/29 | 17:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أبقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، جلسة البرلمان مفتوحة على أن يتم استئنافها غدا الأربعاء في الساعة الواحدة من بعد الظهر.

وذكر مراسل الغد برس في مجلس النواب أن " الجلسة ستبقى مفتوحة على أن تستأنف غدا في الساعة الواحدة ظهراً".

وتشير مصادر نيابية إلى "احتمال حضور رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لجلسة الغد".

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