بعد المجلس..متظاهرون يغلقون مبنى ديوان محافظة ديالى (صور)

2019/10/29 | 17:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:

حصلت "الغد برس"، اليوم الثلاثاء، على صور تظهر اغلاق مبنى ديوان محافظة ديالى وسط بعقوبة من قبل متظاهرين.

وذكرت مصادر، أن "مدينة بعقوبة شهدت عصر اليوم تظاهرات كبيرة تطالب بالاصلاحات وتندد بالفساد والتدخلات الخارجية"،مبينة، أن "المتظاهرين وضعوا لافتة على ديوان محافظة ديالى مكتوب عليها عبارة (المحافظة تغلق بأمر الشعب)".

وأضافت أن "التظاهرة لم تشهد أبة خروقات، وهناك تعاون مميز بين الأجهزة الأمنية والمتظاهرين".

وكان متظاهرو ديالى قد اغلقوا مبنى مجلس المحافظة خلال اليومين الماضيين".

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