فلاح أمين الرهيمي - الأزمة العراقية أسبابها وعلاجها

2019/10/29 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي إن الأزمة العراقية بين الدولة والشعب ليست وليدة اليوم وإنما وليدة عقود من الزمن توارثها الشعب من سلبيات داخلية وخارجية لم تعالج من قبل الحكومات التي توالت في الحكم وكانت تارة تنفجر وتارة تهفو وتهدأ في أزمات بين الشعب والدولة وقد تأزمت وتعمقت أثناء وبعد الاحتلال الأمريكي المشؤوم للعراق عام/ 2003 الذي أفرز قواعد للحكم لا تنسجم مع مصلحة الوطن والشعب ووثقت تلك القواعد والأسس السلبية في دستور يطبق في ا......

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