البرلمان ينهي قراءة مشروع قانون “إلغاء امتيازات الرئاسات الثلاث” والحلبوسي يطلب من النواب رفع الحصانة عنه

2019/10/29 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق-بغداد أنهى مجلس النواب اليوم قراءة عدد من مقترحات القوانين، من بينها مشروع قانون إلغاء امتيازات الرئاسات الثلاث والدرجات العليا، وتعديل قانون التقاعد الموحد لعام 2014، بعد أن صوت بالأمس على قرار بإلغاء مخصصات وامتيازات الرئاسات الثلاث والنواب والوزراء وكبار المسؤولين.وقد تضمنت الفقرات المعدلة من قانون التقاعد عدداً من المواد، من […]

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