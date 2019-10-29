رهن عبدالمهدي استقالته باتفاق الصدر والعامري يزعج نواب الكتل الأخرى: هذا اختزال غير مقبول

2019/10/29 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق اعلن نواب المحافظات المحررة، اليوم الثلاثاء، رفضهم مقترح رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بتشكيل حكومة جديدة عن طريق الفتح وسائرون.وقالت النائبة وحدة الجميلي، في مؤتمر صحفي مشترك، إنه “من خلال اطلاعنا على رسالة عبد المهدي الى الصدر والتي يشير فيها الى تشكيل حكومة بين كتلتين وهذا الاسلوب الذي ادى الى الفشل […]

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