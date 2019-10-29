مجلس الوزراء يتخذ قرارات بشأن المفتشين العموميين ويحيل مشروع قانون الاستثمار الصناعي إلى البرلمان

2019/10/29 | 18:00

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت رئاسة مجلس النواب، ابقاء جلسة البرلمان التي عقدت اليوم الثلاثاء، مفتوحة، فيما بينت أن استئنافها سيكون يوم الخميس المقبل.

وفيما يلي تفاصيل جلسة اليوم، كما وردت من الدائرة الإعلامية للبرلمان:

صوت مجلس

بغداد اليوم _ متابعة

أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، اليوم الثلاثاء، احباط بلاده 33 مليون هجوم سيبراني خلال العام الاخير.

وقال آذري جهرمي، خلال الاجتماع الوزاري الاقليمي لمؤتمر ميونيخ الامني المنعق

بغداد اليوم- بغداد

تنشر وكالة (بغداد اليوم)، الإخبارية، نص مقترح قانون الغاء امتيازات الرئاسات الثلاث والدرجات العليا في الدولة.

وقال مراسل بغداد اليوم، إن مجلس النواب، أنهى في وقت سابق قراءة مقترح قانون الغاء امتيازات الرئاسات الثلاث والدرجات

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