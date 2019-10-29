عقب مقتل البغدادي.. ألمانيا تُذكّر بضحايا تنظيم داعش

2019/10/29 | 18:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ متابعة أعادت الحكومة الألمانية للأذهان ضحايا تنظيم “داعش” عقب مقتل زعيمه أبو بكر البغدادي، حيث أكد شتيفان زايبرت، المتحدث الحكومي أن هذا الحدث يدفع الحكومة لتذكر ضحايا هذا التنظيم الإرهابي بمختلف أديانهم ومعتقداتهم.قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، اليوم الاثنين (28 أكتوبر/ تشرين الأول 2019) في برلين إن ما …

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