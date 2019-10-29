موسع.. مجلس النواب يصوت على استضافة رئيس مجلس الوزراء وينهي قراءة قانوني التقاعد الموحد والغاء الامتيازات المالية للمسؤولين

2019/10/29 | 18:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب في جلسته الحادية عشرة التي عقدت،اليوم الثلاثاء، برئاسة محمد الحلبوسي ‏وبحضور 185 نائبا،على استضافة رئيس مجلس الوزراء ، فيما أنهى القراءة الاولى للتعديل الاول لقانون التقاعد الموحد، وقانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين.

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