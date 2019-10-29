بعد ليلة دامية في كربلاء.. الصدر يظهر في النجف

2019/10/29 | 18:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انضم رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر، الثلاثاء، إلى آلاف المتظاهرين المناهضين للحكومة في مدينة النجف جنوب بغداد، وسط اتساع لدائرة الاحتجاجات في البلاد.

ونقلت فرانس برس عن مصادر في مطار النجف أن طائرة آتية من إيران حطت في وقت سابق بالمطار وكان الصدر، الذي يدعو إلى استقالة الحكومة، على متنها.

وبدأ نواب الصدر، الذين يشكلون كتلة "سائرون"، وهي الأكبر في مجلس النواب العراقي، اعتصاما مفتوحا مساء السبت داخل مجلس النواب "إلى حين إقرار جميع الإصلاحات التي يطالب بها الشعب العراقي.

وكان الصدر حذر، في تغريدة على تويتر، مما وصفه بمحاولة الحكومة زج بالحشد الشعبي في الصِدام مع الشعب، مضيفا أن سلاح الحشد "مازال موجها لداعش ولن يكون ضد الشعب".

واتسعت دائرة الاحتجاجات الثلاثاء في العراق، بتظاهرات طلابية واعتصامات في جنوب البلاد، بعدما كسرت بغداد ليل الاثنين بالسيارات والأبواق والأناشيد حظر التجول الذي فرضه الجيش.

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