قرارات مجلس الوزراء لهذا اليوم {موسع}

2019/10/29 | 18:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، ٢٩ تشرين الأول ٢٠١٩، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

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