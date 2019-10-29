وفاة المرأة الأولى والوحيدة التي تشغل منصب المفوض السامي لشؤون اللاجئين

2019/10/29 | 18:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} توفيت اليابانية ساداكو أوجاتا، المسؤولة السابقة الكبيرة في الأمم المتحدة والتي كانت المرأة الأولى والوحيدة التي تشغل منصب المفوض السامي لشؤون اللاجئين في المنظمة الدولية، عن عمر يناهز 92 عامًا.

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