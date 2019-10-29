مصدر امني: ٧٠ حالة اختناق واصابة قرب جسر الجمهورية

2019/10/29 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بتسجيل ٧٠ حالة اختناق واصابة قرب جسر الجمهورية وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "٧٠ حالة اختناق واصابة تم تسجيلها قرب جسر الجمهورية"، مشيراً الىى أن "متظاهري التحرير يحاولون اجتياز الخط الاول بعد اسقاط اثنتين من الصبات الكونكريتية القصيرة والقوات الامنية ترد بالقنابل الدخانية".

ومنذ يوم الجمعة الماضي، انطلقت تظاهرات حاشدة في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، مطالبة بمكافحة الفساد وتوفير فرص العمل ومكافحة الفساد.

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