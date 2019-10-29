تربية ديالى تفتح باب التقديم للخريجين الراغبين بالعمل بصفة محاضر في عموم المحافظة

2019/10/29 | 18:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

باشرت المديرية العامة للتربية في محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، بتنفيذ قرار مجلس محافظة ديالى المرقم 172 لسنة 2019 والخاص بفتح باب التقديم للعمل بصفة محاضر مجاني في عموم مدارس المحافظة.

واكد المدير العام تربية ديالى، جعفر معن الزركوشي، في بيان تلقته "الغد برس"، أن "تربية ديالى عملت وبشكل دؤوب لغرض تنفيذ هذا القرار خدمةً لأبناء محافظتنا العزيزة والعمل على سد الشواغر المستعصية لمختلف الاختصاصات العلمية والانسانية في عموم اقضية ونواحي المحافظة".

واوضح ان "التقديم يتم وفق شروط وآلية وضوابط تم تعميمها على جميع اقسام مديريات التربية في الاقضية كافة، لافتا الى ان على الراغبين بالتقديم مراجعة قسم الاشراف التربوي والاختصاص في المديرية العامة للتربية والكائن في بناية مدرسة القادة فيما يخص ( قضاء بعقوبة ) وفيما يخص أقضية المحافظة مراجعة أقسام التربية في الأقضية".

وأضاف المتحدث، ان "تربية ديالى شكلت لجان فرعية تتولى رفع الأسماء بعد تدقيق الحاجة الفعلية المستندة الى جدول توزيع الحصص لكل مدرسة وتتحمل اللجان التبعات القانونية اذا ضهر عدم حاجة المدرسة للمحاضر ( فائض) ومن ثم ترفع أسماء المحاضرين الى تربية ديالى لغرض استحصال الموافقة على قيامهم بألقاء المحاضرات المجانية الطوعية وفق استمارة معدة لهذا الغرض".

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