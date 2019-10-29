أحمد صبحى منصور - التعليق على ما ذكره ابن بطوطة فى رحلته لمصر المملوكية : ( 3 )

2019/10/29 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور من ف3 : الكتابة عن المزارات:من ج 1 :( البحث فى مصادر التاريخ الدينى : دراسة عملية )العادات الاجتماعية الدينية :1 ـ نقل ابن بطوطة بعض العادات الاجتماعية التي ازدهرت بالتصوف في مصر المملوكية ، مثل الموالد حيث يتجمع الناس حول ما يعتقدون من أنه مكان ظاهر البركة في أيام معلومة من السنة .وذكر بعض العادات الدينية مثل تلاوة الأوراد ، وقد ذكر نص حزب البحر للشاذلي ، وذكر أن مدرسة تقي الدين في مدينة......

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