زهير الخويلدي - أي مقام جديد بالنسبة لنا حسب بول ريكور وحنة أرندت؟

2019/10/29 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زهير_الخويلدي مقدمة1: " ذاكرة الرهيب ضرورية للغاية La mémoire du terrible nous est absolument indispensable "2 لم يكن بول ريكور أول من حذر من إخفاق مشروع الأنوار في الحضارة الغربية ومجيء العدمية وبلوغ الإنسان زمن الخواتيم فقد تحسس ذلك بصورة جنيالوجية فيلسوف المطرقة فريدريك نيتشه وسانده مارتن هيدجر ضمن رؤيته الأنطولوجية الأساسية وتفطن إلى المنحدر الخطر عالم الاجتماع ماكس فيبر وأدرك اقتراب النهاية كل......

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