الخارجية الفرنسية: استقالة الحريري تزيد من حدة الأزمة في لبنان

2019/10/29 | 18:31

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بغداد اليوم- بغداد

علقت فرنسا، من خلال وزير خارجيتها، جان إيف لودريان، على إعلان رئيس وزراء لبنان، سعد الحريري، اليوم...





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