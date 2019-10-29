محافظ البصرة: استلمنا أكثر من 8 الاف طلب من العاطلين للحصول على فرص العمل

2019/10/29 | 18:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ البصرة اسعد العيداني، اليوم الثلاثاء، ان 8198 طلبا قدمه العاطلون في المحافظة، للحصول على فرصة عمل، في اليوم الاول لفتح باب التقديم لتعيينهم بمختلف الوظائف.

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