زيدان يتحدث عن تقارير رحيل بيل وسر سفره إلى لندن

2019/10/29 | 18:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تحدث الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، عن الأزمة المثارة حاليًا في الإعلام الرياضي الإسباني عن الويلزي غاريث بيل، وسط تأكيدات برحيله عن الميرنغي، خلال سوق الانتقالات الشتوية، في كانون الثاني المقبل.

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