بريطانيا تتجه لانتخابات مبكرة بعد تأييد أحزاب المعارضة

2019/10/29 | 18:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تتجه بريطانيا إلى انتخابات في كانون الأول المقبل بعد أن أيدت أحزاب المعارضة رهان رئيس الوزراء بوريس جونسون على كسر الجمود الذي يعتري الخروج من الاتحاد الأوروبي بإجراء انتخابات مبكرة.

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