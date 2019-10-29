مجلس الوزراء يوافق على عدة قرارات من بينها ملف الحاويات المكدسة في الموانئ ومصير المفتشين العموميين وموظفيهم

2019/10/29 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، ٢٩ تشرين الأول ٢٠١٩، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، واصدر القرارات التالية:- الموافقة على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط واحالته الى مجلس النواب.اقرار توصيات اجتماع غرفة عمليات المنافذ الحدودية بشأن تكدس الحاويات وحسب الآتي: اعفاء الحاويات المتكدسة في […]

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