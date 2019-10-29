2019/10/29 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن محافظة البصرة، عبد الأمير المياحي ،اليوم الثلاثاء، ان تمرير تعديل قانون التقاعد سيوفر 350 ألف درجة وظيفية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: تعديل قانون التقاعد سيوفر 350 ألف درجة وظيفية) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: تعديل قانون التقاعد سيوفر 350 ألف درجة وظيفية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).