متظاهرو ديالى يغلقون مبنى ديوان المحافظة

2019/10/29 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداقدم المئات من المتظاهرين، الثلاثاء، على غلق ديوان محافظة ديالى.وقال مراسل “كلكامش برس”، إن “المتظاهرين اغلقوا ديوان محافظة ديالى وسط بعقوبة”.واشار الى أن “المتظاهرين اغلقوا مجلس المحافظة، اول امس”.

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