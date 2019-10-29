بريطانيا تتجه لإجراء انتخابات مبكرة مطلع كانون الثاني المقبل

2019/10/29 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتتجه بريطانيا إلى انتخابات في كانون الأول المقبل بعد أن أيدت أحزاب المعارضة رهان رئيس الوزراء بوريس جونسون على كسر الجمود الذي يعتري الخروج من الاتحاد الأوروبي بإجراء انتخابات مبكرة.وبينما يضع الاتحاد الأوروبي اللمسات الأخيرة على تأجيل ثالث للخروج الذي كان مقررًا في بادئ الأمر يوم 29 آذار الماضي، لا تزال المملكة المتحدة وبرلمانها وناخبوها في حالة انقسام حول كيفية الخروج أو ما إذا كان يتعين على البلاد المضي قدمًا نحوه.وبعد أن رفض مجلس العموم أمس الإثنين للمرة الثالثة طلب جونسون إجراء انتخابات، سيحاول رئيس الوزراء تمرير مشروع قانون في المجلس يدعو إلى إجراء انتخابات يوم 12 كانون الأول المقبل.ويحتاج تمرير القانون إلى أغلبية بسيطة في البرلمان على خلاف أغلبية الثلثين اللازمة لموافقة مجلس العموم على الطلب.وفي خطوة من شأنها زيادة فرص نجاح برلماني نادر لجونسون قال جيريمي كوربين زعيم حزب العمال المعارض: إن ”شرطه المتمثل في ألا تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بغير اتفاق تحقق، وإنه لذلك سيؤيد إجراء الانتخابات“.

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