موقفٌ جوهريٌ وعاجلٌ آخر من قبل الرئيس برهم صالح | تقرير

2019/10/29 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

موقفٌ آخر ..



جوهريٌ وعاجل، من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح، لتدارك التدهور الذي وصلت إليه الأوضاع في البلاد، بالتزامن مع تصاعد وتائر العنف ضد المتظاهرين.

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