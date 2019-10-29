ترامب يعلن مقتل خليفة أبو بكر البغدادي المحتمل

2019/10/29 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء أنه تم تصفية الرجل المرجح لخلافة زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" أبو بكر البغدادي الذي قتلته القوات الأمريكية مطلع الأسبوع.

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