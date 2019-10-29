بالفيديو.. فتاة عراقية تتغنى بأصحاب “التكتك” وتعلن رغبتها بالزواج بواحد منهم

2019/10/29 | 18:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق-بغداد تدولت الصفحات العراقية في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر فتاة تتغنى بأصحاب “التكتك”، وتعلن رغبتها بالزواج بواحد منهم.يذكر أن سائقي “التكتك” لعبوا أدوراً مهمة في حركة الاحتجاج التي يشهدها الشارع العراقي، حيث يقومون بنقل المصابين إلى المستشفيات وأماكن العلاج داخل ساحة التحرير، بالإضافة إلى نقل المواد الغذائية والمياه وإيصال المتظاهرين إلى […]

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