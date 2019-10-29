هيلدا حبش - الثورة الشعبية بوجه الجميع

2019/10/29 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #هيلدا_حبش إحتلت الناس في لبنان خلال الأيام القليلة الماضية، كل الساحات العامة التي كانت محرمة عليهم، أعادوا إمتلاك وطنهم، وسلطة القرار فيه، أثبتوا أنهم أعصياء على الهزيمة، وبأن الطقس الماطر، القمع، البطش، البلطجة، التهويل، التخوين لن يزيدهم سوى إصراراً.رفعت الناس الراية الوطنية فقط – لا الحزبية ولا الطائفية - وأجبرت كل قوى السلطة على تبنيها، في محاولة الإقتراب منها والإقتران فيها.لفظت الناس السلطة دفع......

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