محمد المثلوثي - الديمقراطية في التاريخ

2019/10/29 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_المثلوثي في معالجة أية ظاهرة تاريخية مثل الديمقراطية، الحداثة، العلمانية...الخ، يتبع الأسلوب المدرسي/ الأكاديمي السائد منهج بحث يمكن تلخيصه في:- عزل الظاهرة التاريخية، موضوع البحث، عن السياق التاريخي الذي فيه نشأت وتطورت، وفيه أيضا نمت كل تناقضاتها.وهكذا تصبح هذه الظاهرة كما لو أن لها تاريخا خاصا، فيكون تاريخ الديمقراطية مثلا هو تاريخ تطور أشكال الحكم (استبدادي، ثيوقراطي، ملكي، جمهوري، وصولا الى نهايت......

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