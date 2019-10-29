الكرملين: موسكو لم تتلقَ بعد تأكيدات رسمية حول تصفية البغدادي

2019/10/29 | 19:02

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بغداد اليوم- متابعة

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن موسكو لم تتلق بعد تأكيدات رسمية حول تصفية زعيم داعش أبو بكر البغدادي، على يد القوات الأميركية.

وقال "بيسكوف" لوكالة "سبوتنيك": ردا على سؤال بهذا الصدد: "لا، لا توجد لدينا تأكيدات".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الـ27 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عن مقتل زعيم داعش بعملية نفذتها القوات الخاصة الأمريكية بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا، مشيرا إلى أن البغدادي انتحر عندما كان يحاول الفرار من العسكريين الأمريكيين عبر نفق تحت مخبأه، حيث قتل نفسه و3 من أطفاله بتفجير حزام ناسف.

بغداد اليوم- بغداد

علقت فرنسا، من خلال وزير خارجيتها، جان إيف لودريان، على إعلان رئيس وزراء لبنان، سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، تقديم استقالته.

وقال "لودريان" في كلمة أمام الجمعية الوطنية إن "لبنان يمر بأزمة كبيرة منذ بداية الاحت

بغداد اليوم-بغداد

أعلن سعد الحريري استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية، الثلاثاء، كما كان متوقعا، منفذا بذلك أبرز مطالب الاحتجاجات غير المسبوقة التي تجتاج البلاد منذ أكثر من أسبوعين.

وفي كلمة مباشرة وجهها إلى الشعب اللبناني، أوضح الحريري الاستق

بغداد اليوم-متابعة

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، القضاء على المرشح الأبرز لتولي زعامة تنظيم داعش الإرهابي بعد مقتل البغدادي.

وأفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها: أن "الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن

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