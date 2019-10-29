تأجيل افتتاح فعاليات الدورة 46 لمعرض بغداد الدولي عشرة أيام

2019/10/29 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير التجارة محمد هاشم العاني، اليوم الثلاثاء، تأجيل موعد انطلاق معرض بغداد الدولي لمدة عشرة ايام .

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