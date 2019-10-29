الصناعة تعلن تعيين 289 شخصاً على ملاك هيئتي المسح والبحث

2019/10/29 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الثلاثاء، حصول موافقة وزيرها صالح عبدالله الجبوري على تعيين اعداد من الشباب بمختلف الشهادات والاختصاصات بلغت (289) على ملاك المسح الجيولوجي والبحث والتطوير الصناعي.

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