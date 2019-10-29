2019/10/29 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرض حظر التجوال في بابل من السابعة مساءً إلى الخامسة صباحاً) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرض حظر التجوال في بابل من السابعة مساءً إلى الخامسة صباحاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).