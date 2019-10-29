مركز قانوني يعلق على مجريات الأوضاع الراهنة وينتقد الرئاسات الثلاث

2019/10/29 | 19:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

عدَّ مركز العراق للتنمية القانونية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة لم تكن موفقة في أزمة التظاهرات الجارية، كما أنها لم تتخذ إجراءات عملية تتناسب مع مستوى الحدث، وأهمها إجراء تعديلٍ وزاريٍّ كبير وترشيح بدلاء مستقلين مهنيين مع التعهّد بإجراء الإصلاحات الممكنة وفق سقف زمني محدّد، وبعكس ذلك تقديم استقالتها.

وذكر بيان للمركز تلقت "الغد برس" نسخة منه أنه " لم تُوفّق رئاسة الجمهورية في تنفيذ أهم مهامها وهي الحفاظ على الدستور، والذي انتُهكت أهم أبوابه وهي الحريات العامّة، والتي كان الاعتداء عليها واضحاً".

واضاف البيان "كان على مجلس النواب أن يقوم بتفعيل دوره الرقابيّ في هذه الفترة والاستفادة من زخم التظاهر الشعبيّ من خلال اجراء الاستجوابات وإحالة أهم ملفات الفساد إلى القضاء والتوصية باقالة المسؤولين الفاسدين وحتى غير الكفوئين والمهنيين، لا أن يُصدر قرارات غير مُمكنة التطبيق لمخالفتها للدستور، في حين كان الأولى البدء بإجراءات تشريع أو تعديل القوانين بدلاً من القرارات الإعلاميّة".

وأشار البيان إلى أن المركز " قد أبلغ المجلس في شهر حزيران من العام الجاري، بعدم قانونية استمرار عمل مجالس المحافظات وذلك من خلال تقديم دراسة مُفصّلة ثبت من خلالها عدم شرعية استمرار عمل هذه المجالس".





واردف البيان، "لم تفِ الكتل السياسيّة بوعودها للشعب، ولم تتخذ موقفاً وطنياً خاصةً وأن أعضائها في مجلس النواب قد حنثوا باليمين الذي أقسموا عليه، والذي منه "المحافظة على وحدة العراق"، بل عملوا العكس من خلال التهرُّب من المسؤولية وتراشق التُّهم فيما بينهم، كما حاول ويُحاول البعض منهم الاستفادة الحزبيّة من زخم التظاهر، بل أخذ بتأجيج الوضع من أجل إضعاف الخصم السياسيّ على حساب مصلحة الوطن".

وتابع "إن السلطة القضائيّة هي الوحيدة التي اتخذت إجراءات واقعية وخاصةً من خلال تشكيل محكمة مختصة بمكافحة الفساد، لكن نجاح مثل هذه الخطوة يحتاج إلى تعاون السلطة التنفيذيّة وخاصةً هيئة النزاهة من خلال استكمال الإجراءات القانونيّة وخاصة في القضايا المهمة".

وختم بيان المركز بالقول " نُنبّه جميع السُلطات للاستفادة من زخم التظاهرات من خلال اجراء إصلاحات حقيقية، كما ندعو لتكاتف جهود جميع الكتل السياسيّة من أجل إيجاد أرضية خصبة لتنفيذ الإصلاحات المرجوة".

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