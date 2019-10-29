بالفيديو.. ساحة التحرير والمناطق المجاورة لها تعج بالمتظاهرين وعربات التكتك

2019/10/29 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق-بغداد أظهر مقطع فيديو نشره مدونون على موقع تويتر عصر اليوم؛ ساحة التحرير والمناطق المجاورة لها وهي تعج بالمتظاهرين وعربات التكتك، بالرغم من تعرضهم لإطلاق قنابل مسيلة للدموع بشكل مستمر، من قبل قوات مكافحة الشغب.يأتي ذلك؛ فيما تتحدث مصادر حكومية عن تراجع في أعداد المتظاهرين، فيما ينفي المشاركون في التظاهرات ذلك، مؤكدين أن […]

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