ممثلة الأمم المتحدة في العراق تدين استمرار العنف وتشدد على الحوار الوطني لإنهاء الحلقة المفرغة

2019/10/29 | 19:33

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بغداد اليوم- بغداد

أدانت الممثلةُ الخاصةُ للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس-بلاسخارت، اليوم الثل...





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