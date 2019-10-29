الأمم المتحدة تدين العنف المستخدم ضد المتظاهرين العراقيين وتعرب عن قلقها من أحداث كربلاء

2019/10/29 | 19:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق أدانت الممثلةُ الخاصةُ للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس-بلاسخارت، اليوم الثلاثاء، بأشدّ العبارات ارتفاعَ عددِ الوفيات والإصابات خلال المظاهرات التي اجتاحت أنحاءَ كثيرةٍ من العراق.وقالت في بيان ان “أكثر ما يُثير القلق هي التطوراتُ الأخيرةُ في أنحاءَ كثيرةٍ من العراق، لا سيما في كربلاء الليلة الماضية.إذ تُشير تقاريرُ شهودٍ […]

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