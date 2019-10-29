 فور وصوله النجف.. الصدر يشارك في التظاهرات الشعبية

2019/10/29 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق شارك زعيم #التيار_الصدري #مقتدى_الصدر، اليوم الثلاثاء، في #التظاهرات والاعتصام في #ساحة_الصدرين وسط محافظة #النجف، فور وصوله الى المحافظة قادماً من #لبنان، عبر #مطار_النجف الدولي.وقال مراسل […]

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