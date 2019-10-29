نيجيرفان بارزاني ورئيس حكومة قطر يتباحثان اوضاع المنطقة

2019/10/29 | 19:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيجيرفان بارزاني وعبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني

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