2019/10/29 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق pic.twitter.com/yxT4enxQV9 — مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) October 29, 2019 عبد المهدي يبعث رسالة “غرام وانتقام” الى الصدر : اذهب الى العامري واتفق على حكومة جديدة ..هل تعلم اني اعتقلت في 1956 ؟!

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يرد على رسالة عبدالمهدي: طالبتك بالانتخابات المبكرة من أجل حفظ كرامتك.. “أرحل”) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يرد على رسالة عبدالمهدي: طالبتك بالانتخابات المبكرة من أجل حفظ كرامتك.. “أرحل”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).