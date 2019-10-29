2019/10/29 | 19:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصدر لعبد المهدي :ارحل وكالة خطوة برس.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر لعبد المهدي :ارحل) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر لعبد المهدي :ارحل) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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