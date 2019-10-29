الصدر يدعو العامري للتعاون معه من أجل سحب الثقة عن عبد المهدي فوراً

2019/10/29 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الثلاثاء، الى التعاون معه من أجل سحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

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