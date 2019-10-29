2019/10/29 | 20:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بحث القنصل الايراني العام مهدي شوشتري مع رئيس عدلية محافظة السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، التعاون القضائي والقضايا المتعلقة بالرعايا والسجناء الايرانيين .

جاء ذلك خلال اللقاء الذي اجراه القنصل الإيراني العام مهدي شوشتري مع رئيس عدلية السليمانية القاضي جاسم جزاء في مدينة السليمانية.

ونشر شوشتري في حسابه على تويتر مشاهد عن اللقاء وكتب يقول انه جرى خلال لقائه مع رئيس عدلية السليمانية بحث التعاون القضائي وبعض الشؤون القضائية المتعلقة بالسجناء والرعايا الإيرانيين في محافظة السليمانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران تبحث مع السليمانية ملف القضاء وسجنائها) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران تبحث مع السليمانية ملف القضاء وسجنائها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).