لجنة من ديوان محافظة ميسان لاستلام ذمم أعضاء مجلس المحافظة تنفيذا لقرار البرلمان

2019/10/29 | 20:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت محافظة ميسان، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة عليا لغرض جرد وتسليم واستلام ذمم أعضاء مجلس المحافظة، وجرد الأبنية التابعة لمجالس الأقضية والنواحي.

وذكر بيان للمحافظ تلقت " الغد برس" نسخة منه، أنه " تم تشكيل لجنة عليا من ديوان محافظة ميسان لغرض جرد وتسليم وأستلام ذمم أعضاء مجلس المحافظة وكذلك جرد الأبنية التابعة لمجالس الأقضية والنواحي" .

وأضاف البيان أنه " سيتم اتخاذ عدة إجراءات مهمة لاحقاً، منها تغيير عدد من مدراء الدوائر الحكومية في المحافظة" .

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