بلاسخارت تدين استمرار العنف وتشدد على الحوار الوطني لإنهاء (الحلقة المُفرغة)

2019/10/29 | 20:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أدانت الممثلةُ الخاصةُ للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، اليوم الثلاثاء، بأشدّ العبارات ارتفاعَ عددِ الوفيات والإصابات خلال التظاهرات التي اجتاحت أنحاء كثيرة من العراق.

وقالت بلاسخارت في بيان تلقته "الغد برس" إن "أكثر ما يُثير القلق هي التطورات الأخيرة في أنحاء كثيرة من العراق، لا سيما في كربلاء الليلة الماضية، إذ تُشير تقاريرُ شهودٍ إلى استخدام الرصاص الحيّ ضد المتظاهرين، ما تَسبّبَ في أعدادٍ كبيرةٍ من الإصابات".

وأضافت أن "العنفَ ليسَ هو الحلّ أبداً، وحماية الأرواح هي الضرورة الحتمية، إن هناك حاجة ماسّة لإجراء حوارٍ وطنيٍّ لإيجاد استجاباتٍ سريعةٍ وفاعلة.



ويجبُ أن تنتهيَ هذه الحلقةُ المُفرغةُ من العنف".

وأكدت بلاسخارت أن "الأمم المتحدة تقفُ إلى جانبِ الشعبِ العراقي وهي مستعدةٌ للمساعدةِ في هذا الحوار".

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