عاجل: الصدر يدعو عبد المهدي إلى الرحيل

2019/10/29 | 20:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق دعا زعيم #التيار_الصدري #مقتدى_الصدر، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء العراقي #عادل_عبد_المهدي بالرحيل، بعد أن تلقى من الأخير رسالة بُعيد وصله إلى #النجف قادماً من #لبنان.وقال الصدر في […]

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