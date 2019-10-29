القوى العراقية تدعو عبدالمهدي للحضور الى البرلمان غدا لبيان اسباب سقوط ضحايا في التظاهرات

2019/10/29 | 20:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعا رئيس كتلة تحالف القوى العراقية، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي للحضور الى البرلمان غدا لبيان اسباب سقوط ضحايا في التظاهرات.

وقال فلاح الزيدان في بيان تلقته "الغد برس"، انه "يجب على رئيس الوزراء الحضور الى مجلس النواب غدا ابو بعد غدا لمناقشة الاجراءات التنفذية لحزم الاصلاح وكذلك مناقشة واقع التظاهرات في كل المحافظات، وبيان اسباب سقوط الضحايا".

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